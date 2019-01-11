مصرع وإصابة 11 في حادث مروع على طريق “صمخ – الحفيرة” في عسير

عسير -الوئام -عبدالله العازمي

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 في حادث مروّع، اليوم، على طريق صمخ الحفيرة في عسير.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير محمد الشهري، إن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغا مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق صمخ – الحفيرة عند الساعة ١٩:٧٥ مساء، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية حيث وجد في الحادث 6 إصابات مختلفة و5 وفيات.

وأضاف الشهري أنه تم نقل 4 إصابات منها 3 حالتهم حرجة عن طريق فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبدالله ببيشه، وحالتين عن طريق فرق من جهات أخرى مشاركة في معالجة الحادث، وتم نقل الوفيات عن طريق الشرشورة.

وتقدم “هلال” عسير لذوي المتوفين بأحر التعازي متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.