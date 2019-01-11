التعليقات: 0

مصرع وإصابة 11 في حادث مروع على طريق “صمخ – الحفيرة” في عسير

مصرع وإصابة 11 في حادث مروع على طريق “صمخ – الحفيرة” في عسير
weam.co/566607
عسير -الوئام -عبدالله العازمي

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 في حادث مروّع، اليوم، على طريق صمخ الحفيرة في عسير.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير محمد الشهري، إن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغا مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق صمخ – الحفيرة عند الساعة ١٩:٧٥ مساء، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية حيث وجد في الحادث 6 إصابات مختلفة و5 وفيات.
وأضاف الشهري أنه تم نقل 4 إصابات منها 3 حالتهم حرجة عن طريق فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبدالله ببيشه، وحالتين عن طريق فرق من جهات أخرى مشاركة في معالجة الحادث، وتم نقل الوفيات عن طريق الشرشورة.
وتقدم “هلال” عسير لذوي المتوفين بأحر التعازي متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

روابط ذات صلة

غدا.. افتتاح وتشغيل 3 قيادات و8 مراكز لدوريات الأمن بطريق المزاحمية – بيشة

غدا.. افتتاح وتشغيل 3 قيادات و8 مراكز لدوريات الأمن بطريق المزاحمية – بيشة

فتح باب القبول للرتب العسكرية بكلية نايف للأمن الوطني 

فتح باب القبول للرتب العسكرية بكلية نايف للأمن الوطني 

هطول أمطار رعدية في عسير والباحة وجازان والطائف

هطول أمطار رعدية في عسير والباحة وجازان والطائف

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان والباحة وعسير

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان والباحة وعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>