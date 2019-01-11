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ابنة رفسنجاني: لا أريد نقاشا.. أبي قتل بـ”تسمم إشعاعي”

ابنة رفسنجاني: لا أريد نقاشا.. أبي قتل بـ”تسمم إشعاعي”
weam.co/566611

شنت فاطمة رفسنجاني، البنت الكبرى للرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، هجوما حادا على النظام الحالي في إيران، وقالتي إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعودة العقوبات هو وراء تردي الأوضاع الاقتصادية، إلا أن السؤال الرئيسي: لماذا وصلنا لهذه النقطة، ولماذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون حدوث هذا.
وعن وفاة والدها قالت إنها لا تصدق إطلاقا أن والدها توفي بشكل طبيعي، مؤكدة أن نتائج الفحوصات أكدت صحة شكوكها.
وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية نشرت اليوم الجمعة، أشارت إلى أن النتيجة النهائية التي صدرت الصيف الماضي (دون الكشف عن الجهة التي أصدرتها) أظهرت أن سبب الوفاة هو “التسمم الإشعاعي” وتؤكد ذلك العينات التي عثر عليها في منشفته وبوله.
وتابعت: “إثر ذلك سألنا عن المنطقة التي تسربت منها الأشعة إلى جسده، ولم نحصل على إجابات، وقالوا لنا إنهم لا يعرفون ما الذي حصل بالضبط”.
وأردفت: “لا شك أن أي شخص ذي عقل سليم، عندما يسمع مثل هذه الإجابات ولا يرى تقرير الوفاة، تزداد الشكوك لديه”.
وذكرت أن والدها كان يرغب في إقامة وتحسين العلاقات مع جميع دول العالم باسثتاء إسرائيل وبعض البلدات التي “كانت خطوطا حمراء بالنسبة لطهران”، مشيرا إلى أن رفسنجاني كان يرى وجوب تحسين العلاقات مع السعودية أولا لينعكس ذلك إيجابيا على العلاقات مع باقي دول المنطقة.

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