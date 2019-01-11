رئيس الأركان اليمني يتفقد جرحى هجوم “العند” الإرهابي

الوئام - متابعات

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، الجمعة، أوضاع جرحى الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية على عرض عسكري في قاعدة العند بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

واطمأن النخعي على صحة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع اللواء الركن محمد صالح طماح، وبقية الجرحى من منتسبي الجيش، وفقاً لوكالة “سبأ” اليمنية الرسمية.

وأشاد النخعي بالبطولات العظيمة التي خاضها الجرحى وجميع منتسبي الجيش الوطني اليمني في مواجهة مليشيا الانقلاب والكهنوت المدعومة إيرانياً.

وأكد اهتمام القيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بأوضاعهم الصحية وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم.

ووجّه مسؤولو المستشفيات التي يتلقى فيها الجرحى العلاج بالاهتمام بحالاتهم وعلاجهم على نفقة الدولة وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن الحالات الخطيرة سيتم نقلها للعلاج في الخارج إذا استدعت الضرورة.

وشدد على أن مثل هذا الحادث الإجرامي لن يثني القوات المسلحة والأمن عن القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني في إعداد وسير بناء الوحدات العسكرية والأمنية، لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية.

وأكد أن هذا الحادث الإجرامي هو استمرار للجرائم الحوثية بحق اليمن واليمنيين في إطار مشروعهم الانقلابي الإجرامي الدموي على الشرعية، وأن ذلك يعكس أيضاً عدم جدية المليشيا الحوثية بالالتزام بتحقيق السلام والتخلي عن تعنتها وتهديدها لكل فرص السلام التي تحرص الشرعية على الالتزام بها باعتبارها الضامنة للحل وإنهاء الحرب والانقلاب واستعادة الدولة جميع مؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار.