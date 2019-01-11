الرياض- الوئام -عبدالمجيد بن طالب:

وافقت إدارة نادي النصر رسميا على إعارة محترف الفريق المغربي محمد فوزير إلى نادي أحد حتى نهاية الموسم، وتلقت إدارة أحد خطاب الموافقة أمس الخميس أثناء وجودهم في جدة لخوض لقاء الأهلي ضمن الجولة السادسة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وينتظر أن تعلن إدارة النادي الأحدي غدا السبت إتمام الصفقة بشكل رسمي، واستطاعت إدارة النادي خطف خدمات المغربي فوزير في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالرغم من وجود أندية سعودية أخرى ترغب بضمه.

يذكر أن نادي النصر وقع عقدا مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات في عهد إدارة الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر قادما من نادي الفتح الرباطي المغربي.

وعاد بداية الموسم الحالي إلى المغرب لتمثيل نادي اتحاد طنجة المغربي بعد تضاءل فرصة لعبه مع نادي النصر وحرص إدارة النادي على استثماره.