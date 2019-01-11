أرامكو تعلن مراجعة منتظمة لأسعار البنزين.. تعرف على الأسعار الجديدة

أعلنت شركة أرامكو عن مراجعة منتظمة للأسعار المحلية للبنزين بدءا من 12 يناير، وتترك البنزين أوكتين 91 دون تغيير وتخفض أوكتين 95.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 12 يناير 2019 ستكون على النحو الآتي:

نوع الوقود أسعار الربع السابق ( أكتوبر – ديسمبر 2018) أسعار الربع الحالي ( يناير – مارس 2019)

بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر 1.37 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.04 ريال لكل لتر 2.02 ريال لكل لتر.

وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.