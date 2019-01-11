تركيا.. غضب سياسي لاستخدام يلدريم حساب البرلمان الرسمي في الدعاية الانتخابية

الوئام - متابعات

أثار استخدام بن علي يلدريم، رئيس البرلمان، مرشح حزب العدالة والتنمية “الحاكم” لخوض الانتخابات المحلية المقبلة على مقعد مدينة إسطنبول التركية، الحساب الرسمي لرئاسة البرلمان على “تويتر”، في الدعاية الانتخابية، حالة من الغضب في الأوساط السياسية في البلاد.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، الجمعة، نشر يلدريم سلسلة تغريدات من على الحساب الرسمي الموثق لرئاسة البرلمان، كانت بمثابة دعاية للحزب الحاكم قبل الانتخابات المزمعة في مارس المقبل.

وذكر المصدر أن يلدريم عدد في سلسلة تغريدات نشرها قبل يومين على الحساب الرسمي لرئاسة البرلمان الجهود التي بذلت وتبذل للارتقاء بمدينة إسطنبول، وحل مشكلة المواصلات بها، وزيادة المساحات الخضراء في أرجائها كافة.

واعتبر التيار المعارض في تركيا أن هذه التغريدات دعاية انتخابية لـ”يلدريم” ذاته، على اعتبار أنه مرشح الحزب الحاكم لخوض الانتخابات المحلية على مقعد رئاسة بلدية مدينة إسطنبول التي تحدث عنها في تغريداته.

أول رد فعل جاء من نائبة حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة، جولذار بيتشر قارجة، وذلك في تصريحات صحفية أكدت فيها أن ترشيح يلدريم للانتخابات المقبلة مع بقائه في منصبه رئيسًا للبرلمان تعد “مخالفة صريحة للمادة 94 من الدستور التركي” .

وتحظر المادة المذكورة على رئيس البرلمان ونائبه المشاركة في أية أنشطة أو فعاليات أو مناقشات تابعة للأحزاب السياسية التي يتبعونها، سواء داخل البرلمان أو خارجه.

ولفتت المعارضة التركية إلى ضرورة إزالة التغريدات التي نشرها يلدريم خلال الحساب الرسمي لرئاسة البرلمان، مضيفة: “من غير المقبول على الإطلاق استخدام البرلمان التركي بإمكانياته في أية دعاية انتخابية” .

يشار إلى أنه قبل أيام طالبت نقابة محامي العاصمة أنقرة يلدريم بالاستقالة من منصبه، مرجعة دعوتها إلى تعارض ترشحه على مقعد رئاسة بلدية مع مواد الدستور، مؤكدة أن رئيس البرلمان مكلف بالتعامل بشكل حيادي ومتساو مع الجميع.