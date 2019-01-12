تطبيق هاتفي ينقذ أصوات مرضى السرطان

الوئام - متابعات

أطلقت جامعتا بوهيميا الغربية في بيلسن وتشارلز في براج، إضافة إلى شركتين خاصتين، مشروع تطبيق هاتفي، يقوم على تسجيل المريض بالسرطان أكبر عدد ممكن من الجمل بصوته لتطوير نسخة آلية من صوته يمكن أن يتحدث من خلالها الشخص المعني باستخدام تطبيق على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، وفي بعض الحالات يتعين على المرضى تسجيل أكثر من عشرة آلاف جملة ليزوّدوا مطوّري التطبيق بما يكفي من مواد صوتية لتشغيل التطبيق.

وصمم هذا التطبيق خصيصا للمرضى الذين يتعين عليهم الخضوع لاستئصال الحنجرة، وهي عملية تقليدية مستخدمة لمكافحة السرطان في مراحله المتقدمة.

وقبل عام، كان فلاستيميل جولار في انتظار الخضوع لعملية بسيطة للأوتار الصوتية، غير أن الأطباء شخصوا إصابته بالسرطان وقرروا استئصال حنجرته، ما كان يفقده صوته لولا تطبيق متطور جديد.

هذا الأب لأربعة أطفال البالغ 51 عاما لا يزال قادرا على التكلم بصوته الخاص بدل التعبير بصوت آلي، بفضل تطبيق مبتكر صممته جامعتان تشيكيتان، ويقول جولار مستعينا بالتطبيق عبر الهاتف المحمول: “أجد هذا الأمر مفيدا للغاية”.