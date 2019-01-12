ابوظبي- الوئام:

يستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره اليمني في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا اليوم السبت الموافق 12 يناير الموافق 6 جمادي الأولى في مباراة من المنتظر أن تكون حاسمة لكلا الطرفين.

مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس آسيا 2019

يسعى أسود الرافدين لتحقيق الفوز الثاني بعد الانتصار الصعب للغاية على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين بفضل هدف عدنان علي من ركلة حرة مباشرة في الدقائق الأخيرة.

مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس آسيا 2019

على الجانب الآخر، سيحاول المنتخب اليمني تجنب خيبة الأمل الكبيرة بعد السقوط المدوي أمام إيران بخماسية نظيفة في لقاء الفرصة الأخيرة للبقاء على أمل التأهل للدور التالي ولا بديل عن الفوز.

مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس آسيا 2019

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب العراقي مباراة اليمن بنفس تشكيل لقاء فيتنام، والذي استطاع فيه أسود الرافدين اقتناص أول ثلاث نقاط في البطولة.

مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس آسيا 2019

لا يملك المنتخب اليمني خيارات كثيرة لتغيير التشكيل بالكامل مثلاً بعد السقوط الكبير أمام المنتخب الإيراني ولكن سيتعين عليه أن يكون مهيئاً بصورة أكبر منعاً لفضيحة أخرى في الجولة الثانية.

مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة العراق واليمن والقنوات الناقلة:

المباراة: العراق X اليمن الجولة: 2 المجموعة D

الملعب: إستاد الشارقة

الموعد: الثلاثاء 12 يناير 2019 ميلادياً،6 جمادى الأولى 1440 هجرياً،16:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت الإمارات

الحكم: فو مينغ

المعلق : رؤوف خليف – خالد الحدي

القناة الناقلة:

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