أردوغان يهاجم المعارضة بعد إنشائها صندوقاً لدفع الغرامات السياسية

انقرة- الوئام:

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بسبب إنشاء صندوق لجمع الأموال لدفع الغرامة الموقعة على رئيسه بعد انتقاده للرئيس.

وقال أردوغان في خطبة انتخابية بمدينة طرابزون أذاعتها قناة “سي.إن.إن.تورك” إنهم (حزب المعارضة) ينشؤون صندوقاً للدفاع عن رئيسهم الكاذب.

وأكدت مصادر من داخل الحزب أنه تم إنشاء صندوق مشترك بهدف دفع الغرامات الموقعة على رئيس الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، من قبل المحاكم بتهمة إهانة الرئيس في خطاباته.

وفي نوفمبر الماضي فرضت إحدى المحاكم غرامة على كيليتشدار قدرها 197 ألف ليرة ما يعادل 30 ألف يورو بعد تصريحه بأن أردوغان وعائلته يمتلكون شركات في ملاذات ضريبية، وغرامة أخرى قدرها 95 ألف ليرة ما يعادل 15 ألف يورو وقعت عليه في يوليو الماضي بعد وصفه للرئيس التركي بالديكتاتور.

وفي منتصف العام الماضي أوضحت صحيفة “جمهوريت” التركية أن أردوغان تلقى 822 ألف ليرة ما يعادل 123 ألف يورو كتعويضات من الغرامات المفروضة على كيليتشدار منذ 2010.

وأضاف أردوغان خلال الخطبة: حتى هذه اللحظة تلقينا منهم أكثر من مليون ليرة ما يعادل 158 ألف يورو، وقد طلبت من المحامين الاستمرار في مقاضاتهم والحصول على المزيد من التعويضات.