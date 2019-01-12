التعليقات: 0

أكد أنه ماض في ملاحقة من يسئ له

أردوغان يهاجم المعارضة بعد إنشائها صندوقاً لدفع الغرامات السياسية

أردوغان يهاجم المعارضة بعد إنشائها صندوقاً لدفع الغرامات السياسية
weam.co/566642
انقرة- الوئام:

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بسبب إنشاء صندوق لجمع الأموال لدفع الغرامة الموقعة على رئيسه بعد انتقاده للرئيس.

وقال أردوغان في خطبة انتخابية بمدينة طرابزون أذاعتها قناة “سي.إن.إن.تورك” إنهم (حزب المعارضة) ينشؤون صندوقاً للدفاع عن رئيسهم الكاذب.

وأكدت مصادر من داخل الحزب أنه تم إنشاء صندوق مشترك بهدف دفع الغرامات الموقعة على رئيس الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، من قبل المحاكم بتهمة إهانة الرئيس في خطاباته.

وفي نوفمبر الماضي فرضت إحدى المحاكم غرامة على كيليتشدار قدرها 197 ألف ليرة ما يعادل 30 ألف يورو بعد تصريحه بأن أردوغان وعائلته يمتلكون شركات في ملاذات ضريبية، وغرامة أخرى قدرها 95 ألف ليرة ما يعادل 15 ألف يورو وقعت عليه في يوليو الماضي بعد وصفه للرئيس التركي بالديكتاتور.

وفي منتصف العام الماضي أوضحت صحيفة “جمهوريت” التركية أن أردوغان تلقى 822 ألف ليرة ما يعادل 123 ألف يورو كتعويضات من الغرامات المفروضة على كيليتشدار منذ 2010.

وأضاف أردوغان خلال الخطبة: حتى هذه اللحظة تلقينا منهم أكثر من مليون ليرة ما يعادل 158 ألف يورو، وقد طلبت من المحامين الاستمرار في مقاضاتهم والحصول على المزيد من التعويضات.

روابط ذات صلة

تركيا.. غضب سياسي لاستخدام يلدريم حساب البرلمان الرسمي في الدعاية الانتخابية

تركيا.. غضب سياسي لاستخدام يلدريم حساب البرلمان الرسمي في الدعاية الانتخابية

مستشار الأمن القومي الأمريكي: المحادثات العسكرية مع تركيا ستتواصل الأسبوع المقبل

مستشار الأمن القومي الأمريكي: المحادثات العسكرية مع تركيا ستتواصل الأسبوع المقبل

تركيا “الخاسر الأكبر” بمؤشر الديمقراطية العالمي

تركيا “الخاسر الأكبر” بمؤشر الديمقراطية العالمي

تركيا تواصل تهريب الأسلحة إلى ليبيا لنشر الفرقة والفوضى بين الفصائل (صور)

تركيا تواصل تهريب الأسلحة إلى ليبيا لنشر الفرقة والفوضى بين الفصائل (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>