التعليقات: 0

تلقت الأسواق المالية دعماً

النفط على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية

النفط على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية
weam.co/566645
سنغافورة- الوئام:

مضت أسعار النفط على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية بعدما تلقت الأسواق المالية دعماً من الآمال التي خلقتها احتمالات حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قريباً، وفي الوقت الذي بدأت فيه تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك تقلص المعروض.

وعلى الرغم من هذا، ظلت السوق في حالة ترقب بفعل توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي في عام 2019.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.59 دولار للبرميل، بانخفاض قدره تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.15%، عن التسوية السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات عن التسوية السابقة إلى 52.55 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، حيث ارتفع برنت بنحو ثمانية في المئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط نحو عشرة بالمئة.

روابط ذات صلة

انخفاض أسعار النفط في آسيا

انخفاض أسعار النفط في آسيا

النفط يهبط 1% بفعل المعروض الأمريكي

النفط يهبط 1% بفعل المعروض الأمريكي

مخزونات الخام الأمريكية تهبط بأقل من التوقعات

مخزونات الخام الأمريكية تهبط بأقل من التوقعات

توقعات بإعلان السعودية عن زيادة في احتياطيات النفط والغاز

توقعات بإعلان السعودية عن زيادة في احتياطيات النفط والغاز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>