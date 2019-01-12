تفاصيل: وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول للمعاهد الفنية للقوات المسلحة

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول للمعاهد الفنية للقوات المسلحة اعتباراً من تاريخ 1440/05/01هـ على النحو التالي:

معهد الدراسات الفنية بالقوات الجوية الملكية السعودية بالظهران تمنح رتبة (وكيل رقيب) للخريج.

فني طائرات عامودية بالقصيم تمنح رتبة (عريف) للخريج.

وحدات الأمن البحرية الخاصة بالجبيل تمنح رتبة (جندي أول) للخريج.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وعلى الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للإطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول على الرابط:

https://tajnid.mod.gov.sa