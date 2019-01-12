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تحمل في العادة قوات العمليات الخاصة

ماهو سّر الطائرة الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل في سوريا؟

ماهو سّر الطائرة الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل في سوريا؟
weam.co/566653
الرياض- الوئام:

عرض موقع اينتيلي تايمز الإسرائيلي صورة حصرية لأحد الأهداف التي كانت الطائرات أو الصواريخ الإسرائيلية ترغب باستهدافها في العاصمة السورية، دمشق.

وقال الموقع أن إسرائيل شعرت بتوجس كبير من التحركات والمعدات العسكرية الإيرانية في سوريا خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى رصد الرادارات الإسرائيلية طائرات من نوع C-130 الإيرانية المتطورة والتي سيكون لها التأثير السلبي على إسرائيل حال تواجدها لفترات طويلة في سوريا.

ونبه الموقع إلى أن الطائرات C-130 تحمل في العادة قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات، سواء من ارتفاعات منخفضة أو منخفضة جداً، فضلاً عن الهبوط للقيام بأعمال هجومية في عمق الأراضي المستهدفة.

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