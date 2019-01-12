الذهب يسجل مكاسب في رابع أسبوع على التوالي

لندن- الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب مسجلة رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، مع تراجع الأسهم الأمريكية وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يوقف دورة تشديد للسياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1288.61 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، مرتفعا 0.2%.وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 1289.5 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر لأسواق الأسهم العالمية بعد خمسة أيام متتالية من المكاسب.

وقال رئيس الفدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي قد يتحلى بالصبر في سياسة معدلات الفائدة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في تسعة أشهر في ديسمبر كانون الأول، وهو ما يرجح أن يدعم تعليقات صدرت مؤخرا عن عدد من صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، من بينهم باول، لتوخي الحذر في زيادة أسعار الفائدة هذا العام.

ومن شأن توقعات انخفاض معدلات الفائدة أن تدفع الذهب للصعود لأنها تقلص الفرصة الضائعة في الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وينهي الذهب الأسبوع على مكاسب بحوالي 0.3%، مدعوما بشكل رئيسي من تراجع الدولار الأمريكي الذي هبط يوم أمس إلى أدنى مستوياته في حوالي ثلاثة أشهر.