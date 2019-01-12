لندن- الوئام:

يحل نادي أرسنال ضيفا علي منافسه فريق ويست هام يونايتد اليوم السبت 12-1-2019 على ملعب لندن في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ارسنال وويست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويرغب نادي أرسنال في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خاصة بعد رحيل مدربه الفرنسي ارسين فينجر في بداية الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة ارسنال وويست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويسعي نادي ويست هام يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل البقاء مع الكبار في البريميرليج، والمشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

مشاهدة مباراة ارسنال وويست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة أرسنال ووستهام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

المباراة: وست هام يونايتد X آرسنال الأسبوع: 22

الملعب: استاد لندن الأولمبي

التوقيت: اليوم السبت الموافق 12-1-2019 في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

المعلق : خالد الغول

مشاهدة مباراة ارسنال وويست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Canal + Sport Polska

RMC Sport 1