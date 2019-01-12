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سعيا وراء استعادة الانتصارات

مشاهدة مباراة برايتون وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة برايتون وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي
weam.co/566663
الوئام - متابعات

يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره برايتون، اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، ويتطلع الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارتين السابقتين، حيث خسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بمسابقة الدوري الإنجليزي، بينما ودع مسابقة كأس الاتحاد أمام وولفرهامبتون بعدما خسر بالنتيجة ذاتها.

مشاهدة مباراة برايتون وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة، بينما يعاني الريدز نتيجة إصابة 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع هم جو جوميز، وجويل ماتيب بالإضافة إلى ديان لوفرين.

مشاهدة مباراة برايتون وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويدرس يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الدفع باللاعب البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع بجانب فيرجيل فان دايك لتعويض غياب الكرواتي ديان لوفرين، كما يدرس المدرب الألماني الدفع بالجناح السويسري شيردان شاكيري بجانب ساديو ماني وفيرمينو على أن يتواجد محمد صلاح في مركز “رأس الحربة”، حيث يعتزم كلوب تطبيق خطة “4 – 2 – 3 – 1” خلال المباراة.

موعد مباراة برايتون وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

المباراة: برايتون ضد ليفربول الأسبوع 22

الملعب: فالمر ستاديوم

التوقيت: اليوم السبت الموافق 12-1-2019 في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

قناة bienSports 2HD

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