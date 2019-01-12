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مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي
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الوئام - متابعات

يستضيف فريق تشيلسي منافسه نيوكاسل، اليوم، ضمن إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويرغب البلوز في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في نهاية الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويسعي نادي نيوكاسل يونايتد أيضا في محاولة الحصول على مركز جيد، من أجل البقاء مع الكبار في البريميرليج، والمشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويأتي تشيلسي في المركز الرابع في ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 44 نقطة حصدها في 21 مباراة، بينما نيوكاسل في المركز الخامس عشرة برصيد 18 نقطة، وكانت آخر مبارياته في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بلاكبيرن روفرز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

المباراة: تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

الملعب: ستامفورد بريدج

التوقيت: اليوم السبت 12-1-2019 في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

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