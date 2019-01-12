روسيا تبتز اليابان: السلام مقابل الاعتراف بالهزيمة

موسكو- الوئام:

أعلنت روسيا أن اعتراف اليابان بنتائج الحرب العالمية الثانية بشكل كامل، هو الشرط الأساسي لتوقيع معاهدة سلام بين الدولتين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية حول زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الياباني تارو كانو لموسكو في الرابع عشر من الشهر الجاري لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لبحث ابرام معاهدة سلام، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة سبوتنيك.

ونوه البيان إلى أن إعادة جزر الكوريل إلى روسيا تعد من نتائج الحرب العالمية الثانية التي يجب على طوكيو أن تقر بها.

غير أن طوكيو رفضت الإقرار بهذه الحقيقة، وهو ما حال دون توقيع معاهدة السلام الروسية اليابانية حتى الآن.

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، تتنازع اليابان وروسيا على ملكية الجزر التي تطلق عليها طوكيو “المناطق الشمالية”، فيما تطلق عليها موسكو جزر كوريل الجنوبية.

غير أن بيان الخارجية الروسية الصادر اليوم السبت شدد على ضرورة تطوير العلاقات الروسية اليابانية والارتقاء بها إلى مستوى علاقات الثقة والشراكة.