منظمة الصحة العالمية: النشويات تقلل خطر أمراض القلب والجلطات والسكري

الوئام - وكالات

قالت منظمة الصحة العالملية، إن زيادة تناول الألياف يقلل من خطر أمراض القلب والجلطات والسكري وأمراض مزمنة أخرى، وتكشف تصريحات المنظمة عن أدلة تثبت فوائد تناول المواد النشوية، التي قد يعتبرها الكثيرون “مضرة” بالصحة وتسبب زيادة الوزن.

وقالت المنظمة إن على الأشخاص رفع مستوى تناولهم للألياف بشكل عام، علما أنها موجودة بكثرة في النشويات، مثل الخبز والمعكرونة والرقائق المصنعة من الحبوب.