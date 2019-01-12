منظمة الصحة العالمية: النشويات تقلل خطر أمراض القلب والجلطات والسكري

قالت منظمة الصحة العالملية، إن زيادة تناول الألياف يقلل من خطر أمراض القلب والجلطات والسكري وأمراض مزمنة أخرى، وتكشف تصريحات المنظمة عن أدلة تثبت فوائد تناول المواد النشوية، التي قد يعتبرها الكثيرون “مضرة” بالصحة وتسبب زيادة الوزن.
وقالت المنظمة إن على الأشخاص رفع مستوى تناولهم للألياف بشكل عام، علما أنها موجودة بكثرة في النشويات، مثل الخبز والمعكرونة والرقائق المصنعة من الحبوب.
فيما أورد موقع “سكاي نيوز” أن الأدلة الجديدة تأتي معاكسة للنظرية الشهيرة، التي تشير إلى أن النشويات “مضرة” بالصحة، وتدفع لزيادة الوزن ورفع نسبة الدهون في الجسم.
وقال الطبيب الرئيسي المسؤول عن البحث الجديد، أندرو رينولدز: “معظمنا يستهلك أقل من 20 غراما من الألياف يوميا، لكن دراساتنا تؤكد أن على الشخص عليه تناول 25 إلى 29 غراما”.
وقال أحد المشرفين على الدراسة إن الفوائد الصحية لحمية الألياف، التي تتواجد في مشتقات القمح والفواكه والخضراوات، تأتي من تركيبتها الكيميائية وتأثيرها على التمثيل الغذائي.