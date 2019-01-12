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اعتزازا بجهودهم لخدمة المجتمع

تكريم رجال شرطة الرياض بعد كشف غموض عدد من القضايا الجنائية

تكريم رجال شرطة الرياض بعد كشف غموض عدد من القضايا الجنائية
weam.co/566704
الرياض- الوئام:

كرَّم اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول، نائب مدير شرطة منطقة الرياض، عددا من ضباط وأفراد شرطة منطقة الرياض، ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية.

ونقل اللواء المجيول شكر مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، للجميع، على ما يقدمونه من جهود في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

من جهته، قدم نائب مدير شرطة منطقة الرياض باسمه ونيابة عن الضباط والأفراد المكرمين الشكر والتقدير لمعاليه على دعمه وتشجيعه لمنسوبي شرطة المنطقة.

وأكد، في كلمة خلال الحفل، عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه سائلاً المولى عز وجل للجميع دوام التوفيق والسداد.

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