الأنفلونزا تقتل 15 شخصًا في جورجيا

واس - الوئام:

توفي 15 شخصًا بسبب الإصابة بمرض الأنفلونزا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الجورجية اليوم.

وأوضح المصدر أن عدد حالات الوفاة بفيروس الأنفلونزا في جورجيا بلغ 15 شخصًا الى غاية مساء أمس، بعد تسجيل وفاة شخص في الـ 27 من عمره في منطقة كوتائيسي الجورجية، ووفاة آخر يبلغ من العمر 63 عامًا توفي من نفس المرض في مدينة باطوم.

وأفاد المصدر استنادًا إلى معطيات المركز الوطني لمراقبة الأمراض والأوبئة في جورجيا، أن خمسة أشخاص من المتوفين هم من سكان جمهورية أغاريا ذات الحكم الذاتي، حيث ينتشر المرض على نطاق واسع، مؤكدًا أن 845 شخص مصاب بفيروس الأنفلونزا يتلقون العلاج حاليًا على نطاق البلاد، منهم 44 مريضًا في العناية المركزة.