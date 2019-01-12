التعليقات: 0

و"الاقتصادية" في بيروت لن تؤجل

الجامعة العربية: لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لقمة تونس

الجامعة العربية: لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لقمة تونس
weam.co/566714
الوئام - وكالات

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، اليوم، إنه لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة المقررة عقدها في تونس في مارس المقبل، خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت هذا الشهر.

وأضاف: “الجامعة ليس لديها خطط لمناقشة دعوة سوريا إلى قمة تونس، خلال القمة الاقتصادية في لبنان، والتي لم تدع إليها دمشق أيضا”.

كما أكد الأمين العام المساعد أن قمة بيروت ستعقد في موعدها المقرر في يناير الجاري، بالرغم من دعوة رئيس البرلمان اللبناني لتأجيلها. وأورد زكي “لا، ستعقد القمة في موعدها”.

وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا في نوفمبر العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.

في حين صرح مصدر في الرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس المقبل.

روابط ذات صلة

ماهو سّر الطائرة الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل في سوريا؟

ماهو سّر الطائرة الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل في سوريا؟

قوات الأسد تواصل قصف مناطق منزوعة السلاح

قوات الأسد تواصل قصف مناطق منزوعة السلاح

متحدث باسم التحالف الدولي يعلن بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا

متحدث باسم التحالف الدولي يعلن بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا

سوريا.. نظام الأسد يخفي قسريا أكثر من 1724 لاجئ فلسطيني

سوريا.. نظام الأسد يخفي قسريا أكثر من 1724 لاجئ فلسطيني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>