الجامعة العربية: لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لقمة تونس

الوئام - وكالات

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، اليوم، إنه لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة المقررة عقدها في تونس في مارس المقبل، خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت هذا الشهر.

وأضاف: “الجامعة ليس لديها خطط لمناقشة دعوة سوريا إلى قمة تونس، خلال القمة الاقتصادية في لبنان، والتي لم تدع إليها دمشق أيضا”.

كما أكد الأمين العام المساعد أن قمة بيروت ستعقد في موعدها المقرر في يناير الجاري، بالرغم من دعوة رئيس البرلمان اللبناني لتأجيلها. وأورد زكي “لا، ستعقد القمة في موعدها”.

وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا في نوفمبر العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.

في حين صرح مصدر في الرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس المقبل.