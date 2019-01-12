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السكرتير السابق يكشف

البحث عن التحالفات دفع على صالح إلى الانتحار في أحضان الحوثيين قبل مقتله

البحث عن التحالفات دفع على صالح إلى الانتحار في أحضان الحوثيين قبل مقتله
weam.co/566717
الوئام - وكالات

كشف أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح السر وراء تحالف علي عبدالله صالح مع مليشيات الحوثيين الإرهابية قبل مقتله.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الصوفي عضو الأمانة العامة لحزب “المؤتمر الشعبي العام”، في حوار: “كان صالح يبحث عن همزة وصل تربطه بأطراف اللعبة السياسية الرئيسيين في المنطقة العربية”، مضيفا إنه “حاول أن يبعث رسائل ولكنه لم يتلق أي ضمانات بأن يكون هو حليفا يعتمد عليه”.

وتابع: كانت الحسابات سياسية، وأيضا زاوية تموضع صالح في المعادلة الوطنية كلها تقتضي إما أن يتورط هو منفردا في مواجهة الحوثي نيابة عن كل القوى السياسية، ما يعني عملية انتحارية عسكريا أو يتحالف معهم وكان ذلك أيضا انتحارا سياسيا، فاختار الانتحار السياسي على العسكري”.

 

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