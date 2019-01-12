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وتدمير داعش هي أولويتنا

بومبيو: لن نغادر المنطقة.. وعلاقتنا مع السعودية أساسية للاستقرار

بومبيو: لن نغادر المنطقة.. وعلاقتنا مع السعودية أساسية للاستقرار
weam.co/566719
الوئام - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط.
وقال بومبيو: “نقول للشركاء في الشرق الأوسط، لن نغادر المنطقة”، مؤكداً أن “تدمير داعش أولوية وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا”.

وأضاف بومبيو: “يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول”، قائلاً: “على الشعب الإيراني أن يدرك أننا نؤيد له الحياة الكريمة”.

وصرح بأن “قمة بولندا ستتطرق لعدة ملفات على رأسها الملف الإيراني”، وشدد بومبيو على أن “إعلان الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع استراتيجيتنا تجاه إيران”، وأضاف أن “علاقتنا مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها”.

وألمح إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوضح أن “العلاقة مع السعودية لا يمكن حصرها في مسألة واحدة.

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