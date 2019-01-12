مباراة ارسنال ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي

متابعات - الوئام

يلعب فريق أرسنال الآن بث مباشر أمام نظيره وست هام، اليوم السبت 12 يناير 2019، في المباراة التي تقام بينهما في الجولة الثانية والعشرين من بطولة البريمير ليج، في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين، بث مباشر لمباراة ارسنال ووست هام مشاهدة مباشرة للدوري الانجليزي

ارسنال ووست هام بث مباشر

ويرغب نادي ارسنال ووست هام بث مباشر في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خاصة بعد رحيل مدربه الفرنسي ارسين فينجر في بداية الموسم الماضي، ويسعي نادي ويست هام يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل البقاء مع الكبار في البريميرليج، والمشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ارسنال ووست هام بث مباشر

موعد مباراة ارسنال ووست هام بث مباشر بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

المباراة: وست هام يونايتد X آرسنال

الأسبوع: 22

الملعب: استاد لندن الأولمبي

التوقيت: اليوم السبت الموافق 12-1-2019 في تمام الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

المعلق: خالد الغول

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ووست هام بث مباشر

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Canal + Sport Polska

RMC Sport 1

ارسنال ووست هام بث مباشر مشاهدة من هنا