قائد يمني: الدور الفعال لـ”التحالف العربي” حقق أهداف استعادة الشرعية

واس - الوئام:

تحالف العربي في إسناد قوات الجيش ببلاده حقق جزءًا كبيرًا من أهداف استعادة الشرعية من المليشيا الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران .

ونقل موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية ، دعوة العميد الأثله، خلال تدشين العام التدريبي الجديد، لقوات المحور، إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، والاستعداد الكامل لاستكمال تحرير ما تبقى من بمحافظة صعدة، ودحر الميليشيات الانقلابية منها، موكداً أن نهاية المليشيا الحوثية الإنقلابية ، قد اقتربت .

ودعا العميد الأثله المجتمع الدولي الى عدم الانجرار وراء دعوات السلام التي تدعيها الميليشيات وتستخدمها للمكر والخداع.