برايتون وليفربول بث مباشر في الدوري الانجليزي

متابعات - الوئام

يستضيف فريق برايتون ألبيون اليوم السبت 12-1-2019 نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 54 نقطة، متفوقا على مان سيتي الوصيف بفارق 4 نقاط، فيما يأتي برايتون في المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.

ويسعى صلاح لمواصلة التألق والتسجيل، للعودة من جديد لتصدر قائمة هدافي البريميرليج.

ويتربع الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، وهاري كين قائد تونتهام على قائمة الهدافين بـ14 هدفا، لكل منهما، بفارق هدف وحيد عن صلاح.

تشكيل فريق برايتون و ليفربول بث مباشر

أليسون – آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – مورينو أو (فابينيو) – ترينت أليكساندر-آرنولد فينالدوم – شاكيري- جوردان هندرسون – ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

القناة الناقلة : beIN SPORTS HD2

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موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم

البطولة : الدوري الإنجليزي الممتاز

القنوات : بي ان سبورت 2

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية

يلعب فريق ليفربول ضد برايتون في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 في الخامسة من مساء اليوم السبت 12-1-2019 على استاد فالمر.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة

برايتون – ليفربول استاد فالمر السبت 12 يناير 2019 ميلادياً، 6 جماد الأول 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية كيفين فريند beIN SPORTS HD 2

تشكيل فريق ليفربول ضد برايتون

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – فابينيو – ترينت أليكساندر-آرنولد

جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – شيردان شاكيري

محمد صلاح

تشكيل فريق برايتون

التشكيل | 4-5-1

دافيد بوتون

جايتان بونج – لويس دانك – شين دافي – مارتن مونتويا

يورجن لوكاديا – دافي بروبير – ديل ستيفينز – باسكال جروس – آنتوني نوكارت

جلين موري

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يغيب عن الريدز اليوم كلا من شامبرلين، وجو جوميز، وماتيب ولوفرين للإصابة.

سيحل لاعب الوسط فابيانو أو الظهير الأيسر مورينو، للعب في مركز المدافع وذلك بسبب النقص العددي في صفوف المدافعين فى ليفربول اليوم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – مورينو أو (فابينيو) – ترينت أليكساندر-آرنولد

فينالدوم – شاكيري- جوردان هندرسون

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم تقام مباراة الأسبوع الثاني والعشرين بالدوري الإنجليزي بين ليفربول وبرايتون يوم السبت 12/1/2019، وتنطلق المباراة فى الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة السادسة بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة الثالثة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون تنقل قناة bein sport أحداث المواجهة المرتقبة في قمة الجولة ال22 بين ليفربول وبرايتون، وتذاع المباراة على قناة hd2 بالإضافة لاستوديو تحليلى كبير يضم العديد من نجوم التحليل للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء.

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بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون كورة ستار يحل فريق ليفربول ضيفا على منافسه برايتون في لقاء الأسبوع الثاني والعشرون بالدورى الإنجليزى، ويأمل الريدز في الفوز باللقاء المرتقب، كما يسعى لمواصلة انتصاراته والابتعاد بالصدارة منفردا، كما يطمح الفريق في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والمزيد من الأهداف، بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون ويأمل الفريق في أقدام لاعبيه المميزين وعلى رأسهم محمد صلاح اللاعب المصرى الدولى المرشح للقب أفضل لاعب في أفريقيا بجانب مانى وفيرمينو Liverpool vs Manchester مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر ليفربول وبرايتون الدوري الإنجليزي yalla shoot | مباراة ليفربول .

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون ويتصدر فريق ليفربول الترتيب برصيد 54 نقطة، حيث حقق الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة لقاء وحيد حتى الأن،وكانت أخر مبارياته بالدورى قد تلقى أولى خسائره فى الدورى على يد مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، اليوم السبت كوره لايف بث مباشر الدوري الانجليزي live hd7 يلا شوت رابط الأسطورة الجديد رابط مباشر بدون تقطيع .

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم تقام مباراة الأسبوع الثاني والعشرين بالدوري الإنجليزي بين ليفربول وبرايتون يوم السبت 12/1/2019، وتنطلق المباراة فى الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة السادسة بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة الثالثة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون تنقل قناة bein sport أحداث المواجهة المرتقبة في قمة الجولة ال22 بين ليفربول وبرايتون، وتذاع المباراة على قناة hd2 بالإضافة لاستوديو تحليلى كبير يضم العديد من نجوم التحليل للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر

يبدأ البث المباشر مباراة ليفربول وبرايتون قبل انطلاق صافرة اللقاء بـ 30 دقيقة، رجاء الإنتظار والعودة قبل المباراة مشاهدة البث المباشر ليفربول وبرايتون بدون إعلانات مزعجة، رابط مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزى 2019، مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم السبت 12-1-2019 في الدوري الانجليزى 2019، مشاهدة ليفربول وبرايتون

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تشكيل وغيابات ليفربول

يغيب عن الريدز اليوم كلا من شامبرلين، وجو جوميز، وماتيب ولوفرين للإصابة.

سيحل لاعب الوسط فابيانو أو الظهير الأيسر مورينو، للعب في مركز المدافع وذلك بسبب النقص العددي في صفوف المدافعين فى ليفربول اليوم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – مورينو أو (فابينيو) – ترينت أليكساندر-آرنولد

فينالدوم – شاكيري- جوردان هندرسون

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح