السعودية ولبنان بث مباشر في كاس اسيا

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موعد مباراة السعودية ولبنان بث مباشر اليوم

البطولة : كأس آسيا

القنوات : beIN MAX 1 HD

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت السعودية

استاد آل مكتوم بنادي النصر

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