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عثر بحوزتهم على 4 بنادق

مصر.. قوات الأمن تقتل 6 مسلحين في سوهاج

مصر.. قوات الأمن تقتل 6 مسلحين في سوهاج
weam.co/566734
واس - الوئام:

قُتل ٦ مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصري بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق (أسيوط/ سوهاج) الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة التابع لمحافظة سوهاج.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم بأن العمليات الأمنية التمشيطية عن أماكن تردد وتمركز العناصر الإجرامية والمسلحة كشفت عن اختباء مجموعة من تلك العناصر الهاربة من الملاحقات الأمنية، في خور جبلي واتخاذه مأوى لهم بطريق (أسيوط/ سوهاج) الصحراوي الغربي.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية داهمت الخور الجبلي، فقامت العناصر المسلحة بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مقتل 6 مسلحين، والعثور بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وبندقيين خرطوش، وكمية من الطلقات، وعبوة ناسفة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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