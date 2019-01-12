تهديد “شديد اللهجة” من وزير الخارجية الأمريكي لإيران

الوئام - متابعات

هدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران من جديد، وقال إن إحدى أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصدي بكل قوة إلى النظام الإيراني وأعماله الداعمة إلى الإرهاب في المنطقة، وإن إدارته عازمة على تحقيق ذلك مع حلفائها في الشرق الأوسط.

وعلق بومبيو على جولته في الشرق الأوسط والتي شملت 8 دول، قائلا إنها تهدف للتأكيد على تصديهم لنظام طهران، مشدداً على أن الشعب الإيراني عليه إدراك أن واشنطن ترغب في حياة أفضل لهم.

ولفت بومبيو، في حوار لقناة الحدث، إلى أن أمريكا تريد ديمقراطية حقيقية في إيران، لا تدعم حزب الله في لبنان أو المليشيات الشيعية في العراق أو الحوثيين في اليمن، وكشف عن وجود تحالف يستهدف استقرار منطقة الشرق الأوسط، وسيتم مناقشة وسائل مكافحة الإرهاب وإيران، والتي سيتم مناقشتها في قمة وارسو.

وزير الخارجية الأمريكي أكد أيضاً أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية وطيدة جداً، ويجب أن تكون كذلك، وأن إدارة ترامب حريصة على العلاقات مع الرياض.

وعاد بومبيو للتأكيد على أن استقرار الشرق الأوسط وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي والتصدي لإيران مسائل مهمة لنا، وأن إيران تمثل تهديداً كأكبر راعٍ دولي للإرهاب.