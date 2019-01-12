مقتل قيادي بارز في داعش أفغانستان

الوئام - متابعات

كشفت القوات الأمريكية في أفغانستان، السبت، مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي “خطاب أمير” خلال مداهمة بإقليم ننكرهار على الحدود مع باكستان.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، أوبون ميندي، “إن أمير قُتل خلال مداهمة في شرق إقليم ننكرهار في 10 يناير الجاري”.

وأضاف، في بيان، “أن أمير الذي كان يعرف بعدد من الأسماء سهل تنفيذ هجمات كبرى، وأمد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بالأسلحة ومواد صنع المتفجرات”.

وتابع: “القضاء عليه يسهل عملية حماية الأبرياء من المدنيين الأفغان من عنف داعش في المستقبل، ويضعف وجود التنظيم في ننكرهار”.

وأقام مسلحو داعش معقلا لهم في هذا الأقليم الواقع على الحدود مع باكستان، وصار التنظيم أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفغانستان.

وينشط جناح تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان المعروف باسم ولاية خراسان منذ عام 2015، ويشن هجمات ضد طالبان والقوات الأفغانية والأجنبية.

ويعد القتال ضد تنظيمي داعش والقاعدة وحركة طالبان، هدفا رئيسيا لمهمة مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة، إلى جانب عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتهدف إلى توفير التدريب والمشورة لقوات الأمن الأفغانية.