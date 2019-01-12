“هواوي” تطرد الجاسوس

الوئام-متابعات

طرد شركة الاتصالات الصينية “هواوي”، أحد موظفيها، بعد أن اعتقل في بولندا بتهمة التجسس، معتبرة أنه “أساء إلى سمعتها العالمية”.

وقالت الشركة في بيان لصحيفة “جلوبال تايمز”، إن الصيني وانغ ويجينغ اعتقل لـ”أسباب شخصية”، في مسعى منها للنأي بنفسها عن القضية، في الوقت الذي تواجه فيه “هواوي” شكوكا ومخاوف غربية من أنها قد تكون تعمل لصالح الأجهزة الأمنية الصينية.

وأشارت الشركة إلى إن “هذه الحادثة كان لها آثار سيئة على سمعة هواوي العالمية”، وأكدت أنها “قررت إنهاء علاقتها فورا مع وانغ ويجينغ”، مستندة إلى قواعد عقود العمل لديها.

ولفتت الشركة إلى أنها “التزمت دائما بقوانين الدول التي تعمل فيها (…) وتطلب من جميع الموظفين لديها الالتزام بهذه القوانين”.