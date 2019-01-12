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بمساعدة “فيتوريا”.. النصر يسعى لضم البرازيلي جوناس أوليفيرا

بمساعدة “فيتوريا”.. النصر يسعى لضم البرازيلي جوناس أوليفيرا
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يقترب نادي النصر من حسم صفقة انتقال المهاجم البرازيلي جوناس أوليفيرا لاعب بنفيكا البرتغالي، بعد مفاوضات لروي فيتوريا، مدرب النصر الجديد دور فيها، وفقا لتقارير صحفية رياضية.
أوليفيرا (34 عامًا)، أحرز في الموسم الماضي، 34 هدفًا خلال 30 مباراة مع بنفيكا في الدوري البرتغالي، كما سبق له خوض التجربة مع فالنسيا وجريميو وسانتوس، وأثار جدلا الموسم الماضي بعدما كان محور صراع بين الهلال والنصر.

ويصل صباح الإثنين فيتوريا لتدريب لفريق النصر والذي وقع عقدا يمتد حتى يونيو 2020، حيث سيشرف على تدريبات الفريق بدءا من الثلاثاء.

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