منجم شهير يثير جدلا في السودان: الثوار سيقتلون عمر البشير بعد 5 أيام و7 ساعات و 23 دقيقة و12 ثانية فقط

الوئام-متابعات

أثار المنجم السوداني الشهير بلة الغائب جدلا كبيرا في الأوساط السودانية ، إثر تصريحه بأن الثوار سيقتلون الرئيس السوداني،عمر البشير بعد 5 أيام و7 ساعات و 23 دقيقة و12 ثانية فقط

ورغم أن كلام “الغائب” يظل مجرد كلام منجمين وكذب المنجمون ولو صدقوا لكنه لاقى هوى في نفوس الكثيرين بالشارع السوداني،الذين احتجوا على البشير وثاروا ضده .

وتسبب كلام المنجم بلة الغائب في غضب عارم لأنصار الرئيس السوداني، الذين طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته

ومن الجدير ذكره ان بلة الغائب له مريدين كثر بالسودان ، و لديه العديد من الاستشرافات بمستقبل البلاد في السياسة والكرة والاقتصاد ورغم أن البعض يتعامل مع هذه الاستشرافات بقلة اكتراث معتبرينها نوع من أنواع الدجل و التنجيم إلا أنها تجد صدى واسعاً بالشارع السوداني، وفي الفترة الأخيرة طفت عدة أزمات تتعلق بالاقتصاد ومعاش الناس، وبدا أن الكثيرين يتجهون بأعين معصوبة إلى مستقبل مجهول ورغم ذلك تنضح كلمات “بلة الغايب” تفاؤلاً وبشراً، خاصة حين خاطب السودانيين بأنه لا يطلب منهم التحلي بصبر “أيوب” ولكن بـ(ربع صبر أيوب)، ويبدو أن حديثه يلاقي هوى نفسي يريح الكثيرين في السودان وهذا ربما مؤشر من مؤشرات الغضب الشعبي على البشير.