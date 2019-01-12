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حصيلة إرهاب الحوثي في الجوف: مقتل وإصابة ألف مدني و32 طفلا منذ 2016

حصيلة إرهاب الحوثي في الجوف: مقتل وإصابة ألف مدني و32 طفلا منذ 2016
weam.co/566786
الوئام - متابعات

كشف تقرير حكومي لحقوق الإنسان اليمنية، السبت، عن حصيلة إرهاب مليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرق اليمن منذ 2016.

وذكر التقرير أن إرهاب مليشيا الحوثي أدى إلى مقتل وإصابة ألف مدني و32 طفلا في محافظة الجوف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه فرع حقوق الإنسان بمحافظة الجوف للحقوق والحريات (غير الحكومية) تحت شعار “قتل الأطفال واستهداف مساكن المدنيين جريمة حرب تستوجب المحاكمة العاجلة”.

وذكر التقرير أن 32 طفلاً قتلوا وأصيبوا بقصف مليشيا الحوثي الانقلابية على مديرية الغيل بمحافظة الجوف خلال الفترة من 1 أكتوبر 2016 وحتى 11 يناير 2019م.

وأوضح أنه تم رصد أكثر من ألف حالة من المدنيين سقطوا ضحايا الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي في المحافظة.

في السياق ذاته، دعا عبد الله الحاشدي، وكيل محافظة الجوف، خلال المؤتمر، مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى زيارة الجوف للاطلاع على جرائم مليشيا الحوثي في حق المدنيين.

وحمل الحاشدي الأمم المتحدة المسؤولية عن تداعيات التصعيد الإجرامي لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأطفال في الغيل وباقي مديريات المحافظة.

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