السفارة الأمريكية في بيروت: أنشطة حزب الله تهدد استقرار البلاد

الوئام - متابعات

أعربت السفارة الأمريكية في بيروت، السبت، عن قلقها من أنشطة حزب الله التي تؤثر على استقرار لبنان.

وذكر بيان السفارة أن ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، وصل مساء السبت، إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

ومن المقرر أن هيل سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث مجموعة كاملة من الشؤون الثنائية وقضايا متعلقة بالمنطقة.

وتتناول المباحثات، وفق بيان السفارة، أنفاق حزب الله العابرة للحدود، التي تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتعرض أمن الشعب اللبناني للخطر، وتقوّض شرعية مؤسسات الدولة اللبنانية.