متابعات - الوئام

بدأ الشوط الأول من مباراة فريق الأهلي المصري، الليلة، أمام منافسه فيتا كلوب الكونجولي، ضمن دوري المجموعات لرابطة أبطال أفريقيا، ويستضيف الشياطين الحمر منافسه على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يتجاوز 10 آلاف مشجع.

وما زال التعادل السلبي يخيم على المباراة

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق أفضل بداية ممكنة بدور المجموعات، من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة، وتأكيد قدرته على الفوز باللقب الأفريقي الذي عجز الأهلي عن الفوز به في آخر نسختين، حينما خسره المرة الأولى أمام الوداد المغربي ثم خسره مرة أخرى أمام الترجي التونسي في المباراة النهائية.

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

تعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب هي الأولى التي تجمع الفريقين في البطولات الإفريقية، فيما سبق للمارد الأحمر خوض 4 مباريات سابقة أمام الأندية الكونجولية، حقق الفوز في 2، وتعادل في مباراة، وخسر في مثلها، ونجح في تسجيل 3 أهداف، واستقبلت شباكه مثلهم.

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وهي أيضا المباراة الأولى للمدرب الجديد للأهلي مارتن لاسارتي أفريقياً حيث قاد المدرب الأورجوياني الاهلي مباراتين فقط محلياً هما بيراميدز وسموحة حيث خسر في الأولى 1-2 ثم الفوز في الثانية بهدف نظيف، فيما وجه جمهور الأهلي رسائل دعم وتشجيع للمدرب الجديد، قبيل انطلاق المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

قام لاسارتي المدير الفنى للأهلى بقيد ثلاثة لاعبين أفريقيا، بعدما تم التعاقد معهم في يناير الجاري وهم حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي السابق، ورمضان صبحي، المحترف سابقا في صفوف ستوك سيتي، وياسر إبراهيم، القادم من نادي سموحة السكندري، وهو ما يمثل إضافة دفاعية وهجومية للمارد الأحمر في لقاء الليلة.

فيما سيكون اللقاء هو الأخير للمالى ساليف كوليبالى مع الاهلى بعدما أبلغه مسئولو النادي الأحمر بنهاية مشواره مع الفريق بنهاية مباراة فيتا كلوب.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

المباراة: الأهلي المصري أمام فيتا كلوب الكونجولي دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا

الملعب: ستاد برج العرب بالإسكندرية

التوقيت: بدأت بالفعل اليوم السبت 12-1-2019 في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر

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مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر من هنا

الاهلي وفيتاكلوب