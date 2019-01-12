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قرقاش يهاجم “حمد بن جاسم”: انفصام تعودناه

قرقاش يهاجم “حمد بن جاسم”: انفصام تعودناه
weam.co/566799
الوئام - متابعات

هاجم وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حديث حمد بن جاسم وزير خارجية ورئيس وزراء قطر السابق لقناة روسيا اليوم، بشأن تطورات الأحداث على الساحة الخليجية.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن حديث حمد بن جاسم هو انفصام تعودناه بين الممارسة التي كان الشيخ حمد أحد مهندسيها وأدت إلى مأزق الدوحة الحالي وبين الطرح النظري الفضفاض.

وأضاف أن “ركاكة الحجة وضعف الخطاب وليد غياب النقد الذاتي والمراجعة”.

وكشف حمد بن جاسم، الضلع الرئيس في تنظيم الحمدين، عن نوايا والسياسات المستقبلية للنظام القطري، خلال الحوار الذي أجرته معه قناة “روسيا اليوم”، وتم بثه مساء السبت.

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