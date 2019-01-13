شرطة مكة تكشف تفاصيل واقعة المضاربة بجدة

ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين في واقعة المضاربة التي وقعت في حي الحمدانية بجدة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه عند الساعه الثانية عشر من منتصف ليلة يوم الاحد الموافق ١٤٤٠/٥/٨هـ، باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغا عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة، تم استخدام أسلحة بيضاء فيها، حيث اتضح وفاة أحد المشاركين، مواطن في العقد الثالث من العمر، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين ونقلهم إلى المستشفى.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه تم ضبط جميع المشاركين في المشاجرة وعددهم (٦) ستة أشخاص، وبسماع أقوال جميع الأطراف، اتضح أن المشاجرة نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف للسيارات، حيث تم استكمال إجراءات الاستدلالات الأولية وجارٍ إحالة أطراف القضية للنيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمشاجرة التي استخدت فيها الأسلحة البيضاء.