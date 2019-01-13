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سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة

هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة
weam.co/566823
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ،حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان ،الرياض وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، حائل، المدينة المنورة، الحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية وتتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45/كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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