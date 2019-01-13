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ضمن منافسات المجموعة الخامسة

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة
weam.co/566826
الرياض- الوئام:

على استاد خليفة بن زايد بنادي العين، يلتقي اليوم منتخبي قطر وكوريا الشمالية ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

وستكون المباراة بين قطر وكوريا الشمالية في تمام الساعة الواحدة بتوقيت سوريا ومصر والثانية بتوقيت السعودية وستنقل شبكات “بي إن سبورت” المباراة عبر البث المباشر والحصري وتحديداً على قناتها “beIN SPORTS MAX 1-2 HD AR” وسيعلق على المباراة التي تجمع المنتخب القطري بنظيره منتخب كوريا الشمالية المعلق يوسف سيف.

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة
واستطاع المنتخب القطري تحقيق فوز ساحق على المنتخب اللبناني في الجولة الأولى بنتيجة هدفين دون رد ويحتل منتخب قطر صدراة المجموعة مع السعودية الذي فاز على المنتخب الكوري الجنوبي بأربعة أهدف نظيفة.

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

أما منتخب كوريا الشمالية يتذيل المجموعة بعد أن تلقى هزيمة ساحقة من منتخب السعودية في الجولة الأولى ويسعى المنتخب الكوري الشمالي لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط ليحتل مركز متقدم في المجموعة.

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

ويقع المنتخب القطري في المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات : كوريا الشمالية ولبنان والسعودية.

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية اليوم في كاس أمم اسيا

البطولة : كاس اسيا 2019

القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 وبي ان ماكس 2

معلق المباراة : يوسف سيف

توقيت مباريات كاس اسيا اليوم تقام المباراة: الساعة : 1:00 مساء بتوقيت مصر والساعة : 2:00 مساء بتوقيت السعودية.

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