إيداع 52 مليون ريال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي

الرياض- الوئام:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 52,065,480 ريالًا في حسابات المشمولين في برنامج الحقيبة والزي المدرسي من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل حيث يمثل المبلغ استحقاقات البرنامج عن الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1440هـ.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن الدفعة الحالية من مبلغ مساعدات البرنامج شملت 437.726 طالب وطالبة، وتم إيداعها في حسابات أرباب أسرهم وعددهم 190.261 مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وأشار الدكتور الشافي إلى أن برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي هو أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.