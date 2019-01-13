وفاة قائد يمني متأثراً بجراحه بعد هجوم قاعدة العند

الرياض- الوئام:

قال مصدر طبي يمني، إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء محمد صالح طماح، توفي فجر اليوم الأحد، جراء إصابته في الهجوم الحوثي الغادر على قاعدة العند العسكرية.

وذكر المصدر، في تصريحات صحفية، أن اللواء طماح فارق الحياة في وقت مبكر من فجر الأحد، في أحد مستشفيات العاصمة عدن، وفق موقع المشهد العربي، اليوم.

واللواء طماح هو أرفع مسؤول حكومي يمني يفارق الحياة جراء الهجوم الحوثي، بعد وفاة 5 عسكريين بينهم ضابط.

ووفق المصدر، فقد تعذر نقل اللواء طماح إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل تلقي العلاج نظراً لحالته الحرجة، فيما تم نقل محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي وآخرين، على متن طائرة إجلاء سعودية.