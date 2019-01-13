السعودية تعتزم إنشاء مصفاة نفط بـ10 مليارات دولار في باكستان

الرياض- الوئام:

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن السعودية تعتزم إنشاء مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار بميناء جوادر الباكستاني المطل على المحيط الهندي.

وتريد باكستان جذب استثمارات وغيرها من صور الدعم المالي لمواجهة أزمة العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي تسبب فيه جزئياً ارتفاع أسعار النفط. وعرضت السعودية على باكستان العام الماضي حزمة بقيمة ستة مليارات دولار تضمنت دعما لتمويل واردات الخام.

وقال الفالح للصحفيين في جوادر إن السعودية تسعى لجعل النمو الاقتصادي لباكستان مستقراً من خلال تأسيس مصفاة نفط وإقامة شراكة مع باكستان من خلال الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

وقال وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان “بإنشاء مصفاة نفط في جوادر ستكون السعودية شريكاً مهماً في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان”.