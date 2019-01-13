هذا التطبيق يكشف عن مظهرك بعد 20 عاماً!

متابعات -الوئام:

طورت شركة أولاي تطبيقاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادر على تحديد شكل وجه المستخدم بعد 20 عاماً.ويوضح التطبيق للمستخدمين كيف سيكون شكلهم في المستقبل، قبل إسداء النصائح المفيدة حول كيفية الحفاظ على ألق الشباب.

ويدرس التطبيق، الذي كشف النقاب عنه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، وجه المستخدم، ويعتمد على خوارزمية تدربت على التعرف على سمات معينة من المحتمل أن تتغير مع تقدم الإنسان في السن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويحتاج المستخدم أولاً إلى تحميل صورة سيلفي لنفسه على التطبيق، ومن ثم تحديد العمر والعرق، قبل أن يبدأ التطبيق في دراسة وتحليل الوجه، وبعد الانتهاء، يعطي المستخدم العمر التقديري للبشرة.

ويتيح الزر الانزلاقي في الجزء السفلي من التطبيق للمستخدمين معرفة كيف سيبدو عليه شكلهم بعد عقدين من الزمن، واعتماداً على حالة بشرتهم، قد يشعر المستخدمون بالصدمة عندما يرون أنه في غضون 20 عاماً ستصبح بشرتهم ملطخة بالبقع الداكنة والتجاعيد، وكل أنواع التغيرات القبيحة.

وتعمل خوارزمية أولاي من خلال مقارنة الصورة الشخصية للمستخدم، مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 1000 صورة سريرية لوجوه مختلفة.

ومن خلال معرفة تأثير التقدم في العمر على مظهرهم، تقول أولاي إن المستخدمين يمكنهم تعلم ما يجب عليهم فعله الآن، لتجنب مشاكل البشرة في المستقبل.