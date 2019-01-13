الوئام - متابعات

يلتقي فريق برشلونة، الليلة، مع منافسه فريق إيبار، ضمن مواجهات الجولة الـ 19من عمر الدوري الإسباني، في لقاء يسعى خلاله ميسي ورفاقه إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بصدارة الليجا منفردا وحسم اللقب مبكرا، في حين يسعى الضيوف إلى تحقيق مفاجأة أمام الفريق الكتالوني المتصدر وانتزاع الثلاث نقاط من عقر داره، ملعب الكامب نو.

موعد مباراة برشلونة أمام إيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مهمة تبدو سهلة على البارسا الذي يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ يمتلك الفريق الكتالوني 40 نقطة متفوقًا بفارق خمس نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إيبار المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة برشلونة أمام إيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وحقق برشلونة الفوز في جميع المواجهات الثمانية التي خاضها أمام إيبار في الدوري الإسباني مسجلًا 28 هدفًا واهتزت شباكه بـ4 أهداف فقط، فيما يعد يونيل ميسي هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في شباك إيبار في الدوري الإسباني حيث أحرز الأرجنتيني 12 هدفًا في 7 مشاركات له أمام الفريق الباسكي.

موعد مباراة برشلونة أمام إيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

المباراة: برشلونة أمام إيبار في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني

الملعب: ستاد الكامب نو

الموعد: اليوم الأحد 13-1-2019 في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت مكة المكرمة

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