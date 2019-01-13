أوقاف الراجحي تطلق إصدارات لتغيير الثقافة السائدة لمزارعي النخيل

الرياض- الوئام:

قامت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي بتدشين كتاب (المنتجات الثانوية للنخيل.. أنواعها وأهميتها الاقتصادية) وكذلك كتاب (التقويم الزراعي الشامل لخدمة أشجار النخيل) خلال فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط أبوظبي 2018.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة أوقاف صالح الراجحي الأُستاذ/ عبدالسلام بن صالح الراجحي حيث ذكر بأن إدارة القطاع الزراعي قامت بإعداد الدراسات والأبحاث والتجارب المختلفة على معظم أصناف النخيل بمشروعاتها الزراعية ولأكثر من موسم زراعي بهدف اعداد وتأليف هذين الإصدارين ليتم وضعها بين أيدي المختصين والمستثمرين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور محلياً وإقليمياً وعالمياً، واضافه للمكتبة العربية لهذه الإصدارات العلمية الهامه، خاصة أن هذه الإصدارات تجمع بين الجانبين التطبيقي والأكاديمي.

كما أكد الراجحي أن كتاب (المنتجات الثانوية للنخيل.. أنواعها وأهميتها الاقتصادية) يهدف إلى تغيير الثقافة السائدة لدى بعض المزارعين نحو تلك المنتجات الثانوية والتي يطلقون عليها (مخلفات النخيل) ، حيث يعرض الكتاب المنتجات الثانوية الخام لنخيل التمر الستة وهي (النوى – الفسائل – الرواكيب – حبوب اللقاح – الجمار – نواتج التقليم) كأول مرجع يتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل، والذي يعتبر سجلاً شاملاً لكافة تلك المنتجات الثانوية الستة التي تم توضيحها بالكتاب من حيث التصنيف والكمية والنسبة المئوية لكل نخلة ليضع أمام المزارع والمستثمر الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك المنتجات الثانوية .

وأوضح عبدالسلام الراجحي أن الكتاب يجسد الدور الريادي الذي تقوم به إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي لتنمية قطاع النخيل والتمور، ليس فقط من خلال منتجات التمور الخام بل من خلال إصداراتها العلمية، حيث لم يعد الاستثمار في مجال إنشاء مزارع وبساتين نخيل التمر يقتصر على إنتاج التمور فحسب، بل تخطاه إلى الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل أيضاً.

وعن كتاب (التقويم الزراعي الشامل لخدمة أشجار النخيل) بيَّن الراجحي أن التقويم يشرح جميع المراحل الزمنية والبرامج الزراعية الخاصة بزراعة وخدمة النخيل بتوقيتها على مدار العام.

جدير بالذكر أن هذين الإصدارين هما إضافة إلى سجل إدارة الأوقاف المُشرف في هذا المجال، حيث سبق أن أصدرت كتابين هما: كتاب (زراعة وإدارة مشاريع النخيل)، وكتاب (الزراعة العضوية للنخيل).

واختتم الراجحي تصريحه مبدياً شكره وتقديره على الدعم والرعاية الكريمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الزراعي بشكل عام ولقطاع نخيل التمور بشكل خاص.

كما يتوجه الراجحي بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذ / محمد بن راشد العتيبة رئيس مجلس إدارة شركة جنان للاستثمار الزراعي على دعوته الكريمة بتدشين الكتابين في جناح الشركة في معرض سيال الشرق الأوسط أبوظبي 2018م، والشكر موصول إلى مؤلفي الكتابين الاستاذ/ سعود بن عبدالكريم الفدَّا، والأستاذ الدكتور/ رمزي عبدالرحيم أبوعيانه.

سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الواقف الوالد/ الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين بإدارة الأوقاف.