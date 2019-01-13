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إسقاط ثالث طائرة مسيرة للانقلابيين الحوثيين بجبهة مران

إسقاط ثالث طائرة مسيرة للانقلابيين الحوثيين بجبهة مران
weam.co/566851
صنعاء -الوئام:

أسقط الجيش اليمني، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران في جبهة مران غربي محافظ صعده.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الطائرة كانت تحمل متفجرات لاستهداف مواقع الجيش اليمني في جبهة مران.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الطائرة إيرانية الصنع وهي الثالثة من نوعها التي تم إسقاطها في الجبهة.

وكانت قوات الجيش قد أسقطت الأسبوع الماضي طائرتين مسيرتين تابعتين للمليشيا الانقلابية في الجبهة ذاتها.
وتواصل قوات الجيش اليمني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية باليمن تقدمها في جبهة مران، وسط انهيار مستمر في صفوف المليشيا الحوثية.

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