كاميرات وغرفة مراقبة لرصد المخالفات بحلقة الخضار بمكة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

خصصت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية مكتب إشرافي مزود بكاميرات مراقبة وذلك لمتابعة ومراقبة سوق الخضار والورقيات المركزي ‫بالكعكية للتأكد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين ولإستقبال الملاحظات والشكاوي التي تخص المنشأة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي أنه تم توفير غرفة رقابة ذاتية مجهزة بكاميرات لرصد المخالفات التشغيلية والمخالفات الخاصة بالصحة العامة على جميع الصالات بحلقة الخضار والفواكة والبصل وتنطلق الفكرة لسهولة متابعة المباسط ورفع مستوى النظافة ومتابعة تطبيق الإشتراطات الصحية داخل مجال الخضروات والفواكة بالسوق المركزي .