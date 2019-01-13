التعليقات: 0

بزعم وجود أسلحة إيرانية

نتنياهو يعترف باستهداف طيران الاحتلال لمحيط مطار دمشق

نتنياهو يعترف باستهداف طيران الاحتلال لمحيط مطار دمشق
weam.co/566871
الوئام - وكالات

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت محيط مطار العاصمة السورية دمشق.

واعترف نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية قبل ظهر اليوم، أن سلاح الجو الإسرائيلي فعلا قصف “مستودعات أسلحة إيرانية” في محيط مطار دمشق الدولي.

وقال نتنياهو في كلمته اثناء الجلسة: “لقد أثبتنا اننا لن نكف عن احباط محاولات تعزيز الوجود الإيراني في سوريا”. وأضاف لقد قصف سلاح الجو الاسرائيلي أهدافا في سوريا في الساعات الـ 36 الأخيرة”، مشددا على أن تل أبيب لن تتوقف عن محاربة “تموضع إيران في سوريا”.

روابط ذات صلة

استشهاد فلسطينية وإصابة العديد في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

استشهاد فلسطينية وإصابة العديد في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

رسميا.. اليونسكو بدون “دولة الاحتلال”

رسميا.. اليونسكو بدون “دولة الاحتلال”

الأشغال الشاقة لفلسطيني أمريكي “سرب” منازل للاحتلال في القدس

الأشغال الشاقة لفلسطيني أمريكي “سرب” منازل للاحتلال في القدس

نجاة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من محاولة اغتيال

نجاة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من محاولة اغتيال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>