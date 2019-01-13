نتنياهو يعترف باستهداف طيران الاحتلال لمحيط مطار دمشق

الوئام - وكالات

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت محيط مطار العاصمة السورية دمشق.

واعترف نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية قبل ظهر اليوم، أن سلاح الجو الإسرائيلي فعلا قصف “مستودعات أسلحة إيرانية” في محيط مطار دمشق الدولي.

وقال نتنياهو في كلمته اثناء الجلسة: “لقد أثبتنا اننا لن نكف عن احباط محاولات تعزيز الوجود الإيراني في سوريا”. وأضاف لقد قصف سلاح الجو الاسرائيلي أهدافا في سوريا في الساعات الـ 36 الأخيرة”، مشددا على أن تل أبيب لن تتوقف عن محاربة “تموضع إيران في سوريا”.