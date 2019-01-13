فريق إي سي ميلان يصل إلى جدة تأهباً للسوبر الإيطالي

جدة- الوئام:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان الإيطالي إلى جدة صباح اليوم ، تأهباً لملاقاة فريق يوفنتوس الأربعاء المقبل على كأس السوبر الإيطالي، الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وسيجري فريق إي سي ميلان الإيطالي مساء اليوم، حصة تدريبية بعد أن خاض الفريق مساء البارحة مباراة في كأس إيطاليا أمام فريق سامبدوريا ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة.

وتأتي هذه المباراة التي يترقبها عشاق كرة القدم في العالم، كأحد أهم وأبرز الأحداث والفعاليات الرياضية النوعية المتنوعة التي تستضيفها وتنظمها الهيئة العامة للرياضة على ملاعبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.